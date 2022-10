"Nie można być w Radzie, brać 37 tys. zł i ją krytykować". Adam Glapiński nie wytrzymał

Członkowie publicznie powinni się wspierać

Zaznaczył, że zarząd NBP też się nie wypowiada w sprawie decyzji RPP co do podwyżek stóp procentowych. Ewentualnie może to robić dopiero po decyzji Rady. – Zachęcam członków zarządu, żeby się wypowiadali, ale po decyzjach Rady. Nie może członek zarządu mieć własnego zdania w tej sprawie, też musi bronić stanowiska Rady – stwierdził szef banku centralnego.

Dalej przyznał jednak, że takie sytuacje będą się zdarzać, gdyż ostatecznie są one zależne od "charakteru człowieka, temperamentu i kultury osobistej". – Jak ktoś się decyduje, żeby być członkiem kolektywnego ciała, czy to jest zarząd, czy to jest Rada Polityki Pieniężnej, musi się zgodzić na to, że to jest ciało kolektywne i to jest decyzja wspólna. Musi się pogodzić z tym, że np. jest izolowany, że ma inne zdanie niż cała reszta i nie może tupać nogami ze złości jak jakiś niezrównoważony uczeń w szkole. I mówić, że wszyscy koledzy są głupi a on mądry – grzmiał szef NBP.