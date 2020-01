Nie żyje Dariusz Sawicki, członek zarządu CPK. Miał 43 lata

- Odejście Darka to dla całego zespołu CPK ogromny cios i wielka niepowetowana strata. Łączymy się w głębokim bólu z jego rodziną. Darek z niezwykłym zaangażowaniem stworzył podwaliny pod budowę Portu Solidarność. To właśnie on i zebrany przez niego zespół w ciągu roku doprowadzili do bezprecedensowego zaawansowania prac nad tym projektem. - napisał Mikołaj Wild, prezes CPK.