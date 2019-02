Niemcy biją rekord eksportu. To dobra wiadomość dla Polski

W 2018 roku do Niemiec kierowaliśmy aż 28,1 proc. naszego eksportu o wartości 22 mld zł miesięcznie. Część stanowią podzespoły do eksportu niemieckiego, więc zrozumiałe, że ekonomiści bili na alarm i prognozowali spowolnienie w Polsce.

Dobre dane o handlu zagranicznym kończą, przynajmniej chwilowo serię słabszych informacji z gospodarki naszego zachodniego sąsiada. Przyczyną był konflikt handlowy na linii Waszyngton-Pekin, który odbił się tak bardzo na decyzjach zakupowych Chińczyków, że pod koniec roku ich zakupy w Niemczech straciły na wcześniejszym impecie. O ile w całym roku Chiny zwiększyły zakupy w Niemczech o prawie 10 proc., to w ostatnich miesiącach tempo spadło do 3-4 proc.

Nadwyżka handlowa Niemiec co prawda rok do roku spadła o 20 mld euro (czyt. eksport rósł wolniej niż import), ale to akurat Polski nie powinno niepokoić. Dane GUS za 11 miesięcy 2018 roku wskazują na 9,6 proc. wzrostu naszego eksportu do Niemiec. Szybciej przyrastała tylko nasza sprzedaż do USA.