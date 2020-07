Niemcy. Bułgarska opiekunka walczy o godziwe wynagrodzenie

Gotuj, zmywaj, sprzątnij kuchnię. Podaj podopiecznej leki, zrób zakupy, uprasuj. Idź z nią do lekarza, na kawę, wieczorem siedź w domu. Jako opiekunka starszej osoby w Niemczech Dobrina D. miała pełne ręce roboty. Kiedy powiedziała "dobranoc", jej dzień pracy wcale się nie kończył. Często musiała wstawać kilka razy w nocy, aby zmienić pieluchy lub podać inne leki. Dobrina D. była na każde zawołanie 96-letniej Niemki. Mieszkała z nią przecież pod jednym dachem.

Zobacz też: Emerytury stażowe. "To skazywanie ludzi na głodowe świadczenia"

Nie znają swoich praw

- Cieszy nas, że ktoś w końcu odważył się iść do sądu - mówi Oblacewicz. Jest wiele powodów, dla których dzieje się to dopiero teraz, pomimo że od lat pojawiają się skargi. Opiekunki przebywają w Niemczech tylko przez krótki czas, mają pełne ręce roboty, słabo mówią po niemiecku i nie znają swoich praw.

Płynna granica między pracą a czasem wolnym

Model zatrudniania opiekunek z Europy Środkowej i Wschodniej wykorzystuje różnice w poziomie dochodów i możliwość delegowania pracowników w UE. W praktyce działa to tak: polska opiekunka podpisuje umowę z polską agencją pośrednictwa pracy, niemiecka rodzina szukająca opiekuna podpisuje umowę z niemiecką agencją pośrednictwa. Obie firmy zawierają następnie kolejną umowę między sobą. Następnie opiekunka przyjeżdża do Niemiec na okres od jednego do trzech miesięcy. Po odliczeniu prowizji zarabia około 1300 euro netto miesięcznie.