Niemcy złagodzą zasady na granicach. Łatwiej wjedziesz do zachodnich sąsiadów

Jak informuje Deutsche Welle, z kwarantanny zwolnione będą dzieci do lat sześciu. Nie muszą one posiadać żadnych zaświadczeń. Ma to ułatwić podróżowanie rodzin w okresie wakacyjnym.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać już 13 maja. Jest jednak pewien szkopuł. Do 8 maja Polska uznawana była w Niemczech za obszar wysokiego ryzyka. Oznacza to, że osoba która jeszcze 8 maja była w Polsce, a wjeżdża do Niemiec w przeciągu kolejnych 10 dni (czyli do 18 maja) powinna stosować się do surowszych zasad obowiązujących przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka – tłumaczy Deutsche Welle. W praktyce oznacza to konieczność posiadania do 18 maja negatywnego wyniku testu już przy wjeździe do Niemiec. Nie można też liczyć na szybkie zwolnienie z kwarantanny.