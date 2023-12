Niemcy w panice. Prasa pisze o "chwiejnym dobrobycie"

"Globalizacja chwieje się od lat. Nie zaczęło się to tylko od wojny w Ukrainie czy sporów w Chinach. Handel międzynarodowy znajduje się pod presją od czasu kryzysu finansowego . Teraz istnieje jeszcze większa presja na firmy, by wycofały się z Chin" - pisze dziennik.

Jako drugie zagrożenie "FAZ" wskazuje wysokie koszty energii, które - jak napisano - w Niemczech nigdy nie należały do niskich. Dziennikarze podkreślili, że wzrost cen to nie tylko efekt odejścia od rosyjskiego gazu wskutek sankcji wobec reżimu Władimira Putina.

"Ma to również związek ze złym planowaniem transformacji energetycznej. Coraz więcej źródeł energii jest wyłączanych, zanim pojawią się alternatywy. (...) Obecnie Niemcy sprzedają energię elektryczną za granicę, gdy jest tania, a innym razem odkupują ją po wyższej cenie " - ocenia dziennik.

Załamanie inwestycji i problemy przemysłu motoryzacyjnego

Kolejnym niebezpieczeństwem dla utrzymania niemieckiego dobrobytu ma być załamanie inwestycji. "Już same dwa pierwsze problemy wystarczą, by obniżyć poziom inwestycji. W ubiegłym roku z Niemiec wypłynęło za granicę 130 miliardów euro, podczas gdy do kraju napłynęło zaledwie 10 miliardów. Nigdy wcześniej deficyt inwestycyjny nie był tak wysoki" - podkreśla dziennik "FAZ".