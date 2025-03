Niemiecka gospodarka straciła setki miliardów euro. Nowy raport

Najpoważniejszy kryzys od czasu zjednoczenia Niemiec

Michael Grömling, dyrektor ekonomiczny IW, nie pozostawia złudzeń co do powagi sytuacji. W swojej wypowiedzi stwierdził, że Niemcy doświadczają obecnie najgorszego kryzysu gospodarczego od czasu zjednoczenia kraju. Pandemia COVID-19 oraz konflikt w Ukrainie doprowadziły niemal do całkowitego zatrzymania działalności inwestycyjnej firm, co w konsekwencji zmniejsza potencjał produkcyjny Niemiec na wiele lat. Według Grömlinga, odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi również polityka gospodarcza, która przez lata zaniedbywała kwestię atrakcyjności Niemiec dla potencjalnych inwestorów, tworząc podatny grunt dla tak dotkliwych skutków kryzysów.