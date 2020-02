Niemiecki dziennik pisze o Polsce i myli Kaczyńskich. "Polacy na nas polują"

- Przejęcie niemieckich linii Condor przez Polaków to część wielkiego planu, a może i nawet wojny gospodarczej - uważają dziennikarze "Stuttgarter Zeitung". Gazeta przypomina też ambitne plany co do CPK, ale i myli Lecha Kaczyńskiego z Jarosławem.

Podziel się Dodaj komentarz