Niemiecki gigant w tarapatach. Zwolni 11 tys. pracowników i zamknie fabryki

Thyssenkrupp, największy niemiecki producent stali, ogłosił plany zwolnienia 11 tys. pracowników, co stanowi ok. 40 proc. zatrudnienia. Jak podaje Business Insider Polska, firma zamierza również zamknąć dwie fabryki w Niemczech. Restrukturyzacja jest odpowiedzią na presję ze strony tańszych azjatyckich konkurentów oraz wysokie koszty energii.

Niemiecki gigant szykuje się do cięć

Jak informuje branżowy serwis, plan restrukturyzacji zakłada likwidację 5 tys. miejsc pracy do 2030 r. oraz sprzedaż części działalności, co pozwoli na redukcję kolejnych 6 tys. etatów. Firma zamierza także zmniejszyć moce produkcyjne z 11,5 mln ton do 8,7-9 mln ton, dostosowując się do przyszłych oczekiwań rynku.