Niemieckie sklepy szukają pracowników. Rekordowa liczba wakatów

Pokonanie 129-kilometrowej drogi z Zielonej Góry do Frankfurtu nad Odrą zajmuje 1 godzinę i 22 minuty. Do Berlina dojedzie się natomiast w 2 godziny 38 minut. Dlaczego podajemy te liczby? Bo sklepy w Niemczech narzekają, że nie mogą znaleźć pracowników. I może skusi się ktoś z zachodniej Polski. Zwłaszcza że można nieźle zarobić

Według badań Eurostatu we wrześniu liczba wakatów w handlu hurtowym i detalicznym doszła u naszego zachodniego sąsiada do 154 tys. Urosła o 15 tys. w ciągu zaledwie trzech miesięcy i aż o 46 tys. w ciągu roku. W historii badania tylko raz ta liczba była wyższa - w pierwszym kwartale 2011 roku. Okazuje się, że na pracę za równowartość 5,5 tys. zł na rękę nie ma w Niemczech chętnych.

Na takie wynagrodzenia na stanowisku sprzedawca w Berlinie wskazuje serwis lohnanalyse.de. W mniejszych miastach pensja sprzedawcy spada tylko trochę - do 5 tys. zł na rękę.

Ściąganie w ostatnich latach milionów imigrantów spoza Europy, jak widać, nie oznacza, że trafiają oni szybko na rynek pracy do najmniej płatnych zajęć. Czyli na przykład właśnie jako sprzedawca w sklepie. Statystyki pokazują jednak, że ich integracja się poprawia. Jeśli chodzi o przybyszów spoza Europy, to zatrudnionych w 2018 roku było w Niemczech 38 proc. z nich. Dla porównania w 2017 roku było to 32,2 proc., a rok wcześniej - nieco poniżej 30 procent.