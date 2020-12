Nieoficjalnie: "Rzeczpospolita" na celowniku Orlenu

"Miałby być to kolejny krok na drodze do tzw. repolonizacji rynku mediów w Polsce, na którą zielone światło dał prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi szef PiS-u Jarosław Kaczyński" - czytamy w Onecie. Mieli w tej sprawie przeprowadzić długą rozmowę.

"Prezes Daniel Obajtek za zgodą prezesa Kaczyńskiego dzisiaj tworzy własne imperium medialne, które w bardzo szybkim czasie ma stać się bardzo ważnym graczem na polskim rynku mediów. Zakup Polska Press to inwestycja głównie w przejęcie najważniejszych lokalnych mediów internetowych. Następnym krokiem będzie przejęcie dużego ogólnopolskiego medium" – przekonuje jednak Onet wpływowy polityk, znający kulisy sprzedaży Polska Press.

Orlen ogłosił przejęcie Polska Press w minionym tygodniu. Wcześniej z kolei przejął kontrolę nad Ruchem, który ma obecnie około 1,3 tys. punktów sprzedaży, a kolejne 200 ma zostać aktywowanych, co daje Orlenowi ogromną kontrolę nad dystrybucją prasy drukowanej w całym kraju. - Jednych rękach mamy skupione nie tylko media, ale również ich kolportaż - zwracał uwagę w rozmowie z money.pl Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych (z rekomendacji PO) i były prezes TVP. Postulował, by transackji przyjrzał się UOKIK, który - jak mówił - miał przecież zastrzeżenia do inne transakcji na rynku mediów - przejęcia Eurozetu (radio Zet) przez Agorę, a w tej sprawie milczy.