Niepokojąca prognoza. Europa dopiero poczuje prawdziwe oblicze kryzysu

Agencja informuje, że kraje europejskie napełniły zbiorniki magazynowe do około 90 proc . ich pojemności po tym, jak Rosja odcięła dostawy gazu w odpowiedzi na zachodnie sankcje nałożone w związku z jej inwazją na Ukrainę.

Tak Unia chce odciąć się od Rosji

Unia Europejska rozważa wprowadzenie limitu cen gazu. Jest zielone światło dla wprowadzenia ósmego pakietu sankcji na Rosję. Pakiet ten zawiera m.in. mechanizm ustanawiania maksymalnych cen na rosyjską ropę przewożoną do państw trzecich w transporcie morskim.

Międzynarodowa Agencji Energii zwraca uwagę, że prawdziwe wyzwania stojące przed Europą rozpoczną się w lutym lub marcu, kiedy magazyny będą musiały zostać uzupełnione po tym, jak wysoki zimowy popyt wyczerpie je do poziomu 25-30 proc.

Nord Stream kolejnym problemem Europy

Amerykańscy i zachodni urzędnicy przekonują, że uszkodzenia gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 noszą znamiona sabotażu. Choć żaden z rurociągów nie był aktualnie w eksploatacji - przesył NS 1 wstrzymała Rosja, a NS 2 jest gotowy do eksploatacji, ale nie został uruchomiony, to incydent ten jest ostrzeżeniem i rodzi kolejne pytania o dostawy energii do Europy.