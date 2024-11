Niepokojące informacje z Iranu. Ponad 30 razy przekroczone limity

W ostatnich miesiącach Iran znacząco zwiększył swoje zapasy, choć oficjalnie zaprzecza, jakoby dążył do produkcji broni nuklearnej. Według danych z 26 października irańskie zapasy wzbogaconego uranu wynosiły 6 604 kg, co stanowi wzrost w porównaniu do 5 752 kg z połowy sierpnia. Szczególnie niepokojące są zapasy uranu wzbogaconego do 60 proc., które w październiku osiągnęły 182,3 kg, zbliżając się do poziomu 90 proc., niezbędnego do produkcji bomby atomowej.