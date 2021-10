Niepokojące dane z Niemiec. W miesiąc ostro spadły zamówienia w przemyśle

MPW 23 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

To się kupy nie trzyma. Nie nadążają produkować więc mają spadek zamówień? Prawda jest taka, że winna jest patologiczna sytuacja gospodarcza. Tani kredyt dmucha aktywa "inwestycyjne" więc lepiej mając pieniądze kupować akcje, bitcoiny czy mieszkania zamiast rozwijać działalność bo to przynosi większy zysk. Tyle tylko że gdy robi to niewielka część inwestorów to jest ok ale jak niemal wszyscy to zaczyna się problem bo zaczynają otwierać się nożyce pomiędzy wycena tych aktywów a zyskami jakie można z nich czerpać. No i zaczyna się równia pochyla. Na dłuższą metę nie ma łatwej kasy.