"Niepołączalność pewnych sytuacji rodzinnych, z pewnymi funkcjami w spółkach SP". Rząd szykuje ustawę

victor 33 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

...no i okazalo sie, ze tym biednym Tuska synem to byla sciema, bo niedosc, ze pracuje w Szatansku w spolce o ogolnej nazwie PO, to do tego dostal cwierc miliona wsparcia na swoja firmy wozaca ludzi badajze ze z Bygdoszczy na lotnisko w Gdansku. To jest nepozym.