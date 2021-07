Giełdowe spółki mają się lepiej niż cała gospodarka. Takiej sprzedaży nigdy nie miały

Komisja Europejska w środę opublikowała prognozy, z których wynika, że PKB UE wzrośnie w tym roku o 4,8 proc., czyli w takim samym tempie, co w Polsce . Eksperci przewidują, że produkcja powróci do poziomu sprzed kryzysu w ostatnim kwartale 2021.

Z wyliczeń Grant Thornton wynika, że przychody spółek z GPW już w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły w sumie 582 mld zł, czyli najwięcej w historii. To o 47 mld zł więcej niż w trzecim kwartale 2020 roku, będącym pod tym względem punktem kulminacyjnym pandemii.

Podobnie widzieli to w swoich wycenach inwestorzy. Wartość akcji spółek z GPW na koniec pierwszego kwartału 2021 roku wyniosła 399 mld zł, czyli o 138 mld zł więcej niż w szczycie pandemii i o 64 mld zł więcej niż na koniec 2019 roku, a więc ostatniego przedpandemicznego kwartału.

"Należy jednak mieć świadomość, że jest to uśredniony obraz GPW jako całości, natomiast zupełnie inaczej rysuje się ta historia, kiedy rozbijemy ją na poszczególne branże spółek wchodzących w skład warszawskiej giełdy" - zastrzegają eksperci.

"O ile dla niektórych branż pandemia przyniosła potężne straty, które do tej pory się kumulują i powrót do przedpandemicznych poziomów wydaje się obecnie bardzo odległy, o tyle niektóre branże są w zupełnie przeciwnej sytuacji. Pandemia była dla nich okazją do gwałtownego rozwoju" - podkreślają.