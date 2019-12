NIK: opóźnienia w budowie nowych bloków zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii

Z raportu NIK, do którego dotarł PAP, wynika, że tylko budowa elektrowni Ostrołęka C została rozpoczęta bez zapewnienia pełnego finansowania, a także bez analizy aktualności założeń dotyczących parametrów technicznych. Nie spełniono też założeń dotyczących zastosowania paliwa węglowego, a zatem wszystkich podpunktów przyjętych w 2010 roku, kiedy projekt zaczął być wcielany w życie.

Kontrolerzy wskazali, że opóźnienia przy realizacji Ostrołęki C, mogą finalnie zmniejszyć rentowność bloku. Przypomnijmy, że Ostrołęka C, według deklaracji byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, będzie ostatnim blokiem węglowym, który powstanie w Polsce. W negocjacje dotyczące jego powstania zaangażowała się państwowa spółka PGE.

"Już po wyłonieniu wykonawcy do czasu wydania polecenia rozpoczęcia robót, nastąpiło czteromiesięczne opóźnienie w stosunku do harmonogramu inwestycji. Brak rezerwy czasowej na ewentualne opóźnienia w realizacji projektu istotnie zwiększa ryzyko niezakończenia inwestycji w planowanym terminie i naraża projekt na zmniejszenie jego rentowności" - napisano w komunikacie, na który powołuje się PAP.

"Zawarta umowa mocowa zobowiązuje spółkę do udostępniania określonej ilości mocy do sieci od stycznia 2023 r. Jednocześnie kolejna umowa określająca harmonogram inwestycji zakłada oddanie budowanego bloku do eksploatacji we wrześniu 2023 r. Oznacza to, że nawet przy terminowym zakończeniu inwestycji spółka będzie zobowiązana zapłacić karę z tytułu niewypełniania obowiązku mocowego przez dziewięć miesięcy 2023 r. Opóźnienie inwestycji skutkować będzie powiększaniem tej kary za każdy kolejny miesiąc" - tłumaczy NIK.