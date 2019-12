Elektrownia Ostrołęka C. Jacek Sasin zapewnia, że projekt będzie kontynuowany

- Kilka dni temu mieliśmy nowy fakt. Mianowicie Orlen zgłosił chęć wykupu Energi (odpowiada za budowę Ostrołęki C - przyp. red.), a tym samym stałby się również podmiotem, który będzie kontynuował tę budowę. Ja absolutnie nie chcę przesądzać, że do tego wykupu dojdzie, ponieważ jesteśmy dopiero na wstępie analiz ze Skarbu Państwa. Taka transakcja musi się opłacać Skarbowi Państwa - podkreślił minister.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek komentując plany w stosunku do Energii mówił, że strategia nie uwzględnia zaangażowania koncernu we wspieranie górnictwa . A Elektrownia Ostrołęka C miała być ostatnią elektrownią węglową budowaną w naszym kraju.

Obajtek zapytany o to, czy po przejęciu Energi planowana jest rezygnacja z budowy bloku węglowego 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C) powiedział, że grupa wnikliwie przeanalizuje każdy proces inwestycyjny.

- Na pewno chcielibyśmy zastąpić istniejącą elektrownię Ostrołęka B blokiem gazowym, to ma sens. Mówimy, że nie mamy sentymentu do węgla, a Ostrołęka C to węgiel, więc nasze stanowisko jest takie samo - wskazywał na spotkaniu z inwestorami Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. Energetyki w PKN Orlen.