PKN Orlen gra w zielone i nie chce węgla. "Ostrołęka C nie jest najlepszym projektem"

Nie tylko prezes PKN Orlen wyraźnie daje do zrozumienia jakie ma plany wobec Energi. Również na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dla inwestorów podkreślano, że "wytwarzanie energii oparte na węglu nie jest ulubioną technologią dla PKN Orlen". To ważna wskazówka w kontekście głośnego w ostatnich dniach projektu budowy Elektrowni Ostrołęka C .

- Na pewno chcielibyśmy zastąpić istniejącą elektrownię Ostrołęka B blokiem gazowym, to ma sens. Mówimy, że nie mamy sentymentu do węgla, a Ostrołęka C to węgiel, więc nasze stanowisko jest takie samo - wskazywał na spotkaniu z inwestorami Jarosław Dybowski cytowany przez Forsal.