"Niższe podatki, wyższe płace". Program PO na wybory

Opozycja przystępuje do ostrej ofensywy przed wyborami. Grzegorz Schetyna, będąc na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju, przedstawił wybrane punkty programu wyborczego PO.

- Idziemy do wyborów z programem "niższe podatki, wyższe płace". Bardzo twardo mówimy o tym, że będziemy chcieli wprowadzić niezależność, podmiotowość, ale także stabilność prawną, która dotyczy polskich przedsiębiorców. Niższe składki na ZUS, które szczegółowo będziemy przedstawiać. Jeżeli chodzi o handel w niedzielę, to chcemy go umożliwić, traktując pracowników podmiotowo, dając im możliwość dwóch wolnych niedziel w miesiącu - powiedział cytowany przez PAP szef Platformy Obywatelskiej.