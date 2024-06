Nobliści ostrzegają przed Trumpem. Nazywają jego pomysły "kontrowersyjnymi"

Nobliści wyrazili obawy, że druga kadencja Donalda Trumpa mogłaby negatywnie wpłynąć na pozycję gospodarczą USA oraz destabilizować krajową gospodarkę. W upublicznionym we wtorek liście napisali, że taki scenariusz prawdopodobnie wzmocniłby inflację ze względu na fiskalnie nieodpowiedzialne budżety Trumpa. Dokument powstał z inicjatywy Josepha Stiglitza, byłego głównego ekonomisty Banku Światowego i laureata Nagrody Nobla z 2001 roku.

Nobliści nazywają pomysły Donalda Trumpa "nierealistycznymi"

W liście zwrócono uwagę na kilka budzących wątpliwości propozycji Trumpa, w tym plany podatkowe, które miałyby przedłużyć lub zwiększyć ulgi podatkowe z jego pierwszej kadencji, faworyzujące najbogatszych. Te działania mogłyby zwiększyć zadłużenie USA o ponad 4 biliony dolarów. Trump sugerował nawet całkowite zniesienie podatku dochodowego i zastąpienie go cłami na importowane produkty, co eksperci uznają za nierealistyczne.

Inne kontrowersyjne - według noblistów - propozycje Trumpa to wprowadzenie uniwersalnych ceł na wszystkie towary importowane oraz 60-procentowych ceł na produkty z Chin. Dla porównania Biden w swoim programie proponuje m.in. wprowadzenie minimalnego 20-procentowego podatku od majątku o wartości powyżej 100 mln dolarów, podniesienie podatku CIT z 21 do 28 procent oraz zwiększenie ulgi podatkowej na każde dziecko do 3-3,6 tys. dolarów.