Nowa prognoza dla złota. Na horyzoncie kolejna historyczna granica. Ale pojawił się konkurent

Europejskie elyty gadają i gadają o konieczności ich udziału w rozmowach pokojowych z Putinem. - bez żadnych działań w tym kierunku. No to Trump sam siebie wyznaczył na jedynie słusznego negocjatora. Jak on negocjuje - to OK. Jak Orban i Fico rozmawiają z Putinem , to BE! A wysłać do Moskwy oficjalną delegację UE, bez Amerykanów. Oj, by się wtedy działo - za jazgotliwie wzburzonym oceanem.