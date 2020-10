Nowe obostrzenia. Ważna konferencja premiera

- Nie chcemy całkowicie zamykać gospodarki - mówił wczoraj na Stadionie Narodowym, który zmienia się w narodowy szpital covidowy, premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zapowiedział, że dzisiaj ogłoszone zostaną ustalenia co do pracy zdalnej i Dnia Wszystkich Świętych.

Według RMF.FM cmentarze nie zostaną zamknięte. Rząd będzie jednak apelował, by jak najmniej osób podróżowało na groby bliskich 1 listopada.

Co zaś do pracy w biurach, to według ustaleń dziennikarza RMF.FM wprowadzony może zostać nakaz noszenia tam maseczek. Najprawdopodobniej zostanie też ustalony limit osób, które mogą przebywać na danej powierzchni biurowej.