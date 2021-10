Nowelizacja budżetu 2021. Więcej pieniędzy na służbę zdrowia

Rosati dodał, że zaniżone dochody podatkowe KO ocenia na 27 mld zł. Z kolei wysoka inflacja i przez to wyższe dochody z podatku VAT dały kolejne 11 mld mld zł. Wymieniając dalej poseł wskazał, że rząd zarobił też ok. 14 mld zł sprzedając uprawnienia do emisji CO2 oraz otrzymał dodatkowe 7 mld zł z NBP. Podsumowując swoje wyliczenia podkreślił, że rząd ma o ok. 62 mld zł więcej, które wynikają bądź to z przeinaczeń, bądź jednorazowych zdarzeń.