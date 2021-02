"Nowy Ład". Rząd ma nowy program, ale go jeszcze nie pokaże. Woli wytykać błędy opozycji

Mueller był we wtorek pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia, kiedy przedstawione zostaną szczegóły programu Nowy Ład. - Planowaliśmy, że to będzie końcówka lutego, pierwsza połowa marca w związku z tym ten termin został na ten moment w tej chwili przesunięty - zapowiedział rzecznik rządu.

Jak zapewnił, program jest gotowy. - Z racji tego, że inne ugrupowania pokazują swoje programy, na bieżąco chcemy się odnieść do tego, co oni prezentują - dodał.

W ocenie rzecznika rządu pokaże to różnice programowe i merytoryczne między obozem rządzącym a opozycją.

Mueller odniósł się przy tym do sobotniej konferencji PO, której propozycja to, jego zdaniem, "ciągła wojna, konflikt, zabranianie czegoś lub likwidowanie". - My ten program budujemy zupełnie od innej strony, czyli od tego, co mogą obywatele zyskać dzięki dalszym reformom państwowym - zachwalał rzecznik rządu.