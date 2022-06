Nowy problem Ukrainy. Rolnicy obawiają się "piekła" żniw w czasie wojny

On sam w swoim liczącym 2000 hektarów gospodarstwie uprawia pszenicę i słonecznik. Dodał, że "uprawy będą narażone na pożary spowodowane ostrzałem, a to może być piekłem dla rolników, gdy w nadchodzących tygodniach rozpocznie się sezon żniw".

Ukraina liczy straty

Operatorzy kombajnów zbożowych niechętnie sprowadzają swój sprzęt do tego regionu, obawiając się ostrzału oraz ewentualnych min i niewybuchów na polach - mówią rolnicy, cytowani przez Reutersa.

Niektórzy handlarze zbożem nie chcą nawet kupować zapasów od rolników, obawiając się, że ich magazyny zostaną zaatakowane. Kolejny problem to zapasy nawozów, które są na wyczerpaniu oraz wysokie ceny paliw.

Ukraina spichlerzem świata

Ukraina jest znaczącym graczem pod względem produkcji rolnej. Jest m.in. czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy, którego udział w międzynarodowym handlu wynosi 12 proc. W przypadku kukurydzy jest to 20 proc. Stąd też eksperci obrazowo mówią o "wojnie w spichlerzu świata".