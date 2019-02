Obietnice PiS rozsierdziły nauczycieli. Zapowiadają dotkliwy strajk

- Nic mnie już nie zdziwi. Zwłaszcza po tym, jak okazało się, że pani Zalewska kandyduje do europarlamentu. Chociaż ostatnio jeszcze mówiła, że nie jest tym zainteresowana i będzie razem z nauczycielami i rodzicami podczas wprowadzania reformy - mówi Michał z facebookowej grupy "Ja nauczyciel". On z kolei, jako nauczyciel kontraktowy, zarabia 1,8 tys zł netto.

Dał też do zrozumienia, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to wielodniowy strajk w czasie kwietniowych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. - Tylko zdecydowany strajk w czasie egzaminów może spowodować, że rząd zacznie z nami rozmawiać i traktować poważnie edukację - mówił Broniarz.

Artur Sierawski z koalicji "Nie dla chaosu w szkole" dodaje: - Ewidentnie widać, że zarówno premier, jak i PiS nie liczą się z nami i nie zależy im na dobrej edukacji. W tej sytuacji nie ma już co rozmawiać z rządem, tylko trzeba przygotowywać się do strajku. Zresztą sam premier mówił o dążeniu do europejskich zarobków, no to niech pokaże, że dąży.