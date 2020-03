Obligacje premiowe. Ministerstwo rozlosuje 62 tys. nagród, a w puli ponad 2 mln zł

- Jeśli ktoś liczy na główną wygraną, to prawdopodobieństwo jej otrzymania jest odpowiednio niższe i wynosi co najmniej 1 do 101 727. Dla porównania w najpopularniejszej w Polsce grze liczbowej Lotto prawdopodobieństwo trafienia trójki to 1 do 57. Prawdopodobieństwo prawidłowego wytypowania piątki, za której trafienie otrzymuje się przeważnie kilka tysięcy złotych, to 1 do 54 201 - wskazuje.