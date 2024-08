Obniżenie składki zdrowotnej. Minister zabiera głos

XYZ 40 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Dlaczego, skoro w teorii, każdy może liczyć na takie same usługi w NFZ, jeden płaci więcej a drugi mniej? To tak, jakby w zależności od dochodu, jeden zapłacił za strzyżenie męskie 50 zł a drugi 150 zł u tego samego fryzjera, pomimo iż otrzymali identyczną usługę. Albo gdyby za dokładnie te same zakupu w jednym sklepie zamożniejszy płacił więcej niż uboższy. Przecież to jest postawienie świata na głowie.