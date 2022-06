Od czego zależy bezpieczeństwo energetyczne?

Czym jest bezpieczeństwo energetyczne?

Zgodnie z definicją, którą zawiera ustawa Prawo energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony , przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Pojęcia to jest zawiązane także z zagwarantowaniem bezpieczeństwa dostaw surowców, wytwarzania, przesyłu oraz dystrybucji energii, czyli zachowania ciągłości łańcucha energetycznego.

Bezpieczeństwo energetyczne to także zdolność system energetycznego do szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany związane z bilansem podaży i popytu energii.

Jakie są czynniki wpływające na bezpieczeństwo energetyczne?

Bezpieczeństwo energetyczne jest więc zapewnione, jeśli dany kraj uwzględnia wymienione wyżej czynniki i prowadzi odpowiedzialną politykę energetyczną. To właśnie państwo, a dokładniej rząd, odpowiada za to bezpieczeństwo energetyczne. W Polsce zgodnie z ustawą Prawo energetyczne jest to minister właściwy do spraw gospodarki.