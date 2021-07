Od września Rada Polityki Pieniężnej wraca do przedpandemicznego trybu

Od września Rada Polityki Pieniężnej powróci do przedpandemicznego trybu obrad, zapowiedział prezes NBP Adam Glapiński. Oznacza to, że posiedzenia zakończone decyzją w sprawie stóp procentowych będą dwudniowe. Prezes odniósł się także do rekordowo późnej godziny publikacji decyzji po lipcowym posiedzeniu.