Oddala się widmo trudnej sytuacji gospodarczej? Dane GUS natchnęły optymizmem ekonomistów

GUS przekazał w środę 21 września m.in., że sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 4,2 proc. w porównaniu z danymi sprzed roku . To spory skok, gdyż w lipcu wzrost w ujęciu rocznym wynosił 2 proc. Z kolei produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 6,1 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 4,2 proc. w lipcu.

Dobre prognozy dla gospodarki. Jest jedno "ale"

Eksperci zwracają uwagę na "korzystne efekty kalendarzowe", które sprzyjały aktywności w handlu detalicznym. Otóż w tegorocznym sierpniu liczba dni roboczych była większa o jeden dzień niż rok temu. Przyczyniło się to m.in. do wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja ta zwiększyła się w sierpniu o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca.