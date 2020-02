Odkrywka w Złoczewie. Nowy zarząd PGE powie ministrowi, że to nie ma uzasadnienia?

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", uzyskanie przez państwową spółkę koncesji na otwarcie nowej odkrywki w Złoczewie (oddalonej od elektrowni w Bełchatowie o 50 km) to prosta droga do przedłużenia życia trującej instalacji o kolejne dziesięciolecia. "Tylko że za 10-15 lat nie będzie żadnych argumentów za jego spalaniem. Nawet, a może z perspektywy PGE zwłaszcza, ekonomicznych. Wydawanie kilkunastu miliardów złotych na odkrywkę, a także na dalsze wydatki na prawa do emisji CO2 i systemy odpylania/odsiarczania/odrtęciania spalin, to prosta droga na dno" – czytamy w "GW".