Odmrażanie gospodarki. Coś drgnęło, jednak do optymizmu jeszcze daleko

Unijny wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) uchwycił w maju pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, jednak zbyt słabe, by marzyć o szybkim powrocie do normalności sprzed pandemii - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Właśnie został opublikowany najnowszy odczyt wskaźnika ESI, w strefie euro wzrósł o 2,6 pkt do poziomu 67,5 pkt, natomiast w całej Unii Europejskiej wzrósł o 2,9 pkt do wartości 66,7 pkt. Jak podaje "PB", choć większość sektorów zanotowała lepszy wynik niż podczas marcowych i kwietniowych odczytów, sektor usług nadal notuje spadek, i to mimo odmrażania gospodarki, choć tempo tego spadku jest już nieco wolniejsze.