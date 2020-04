Odmrażanie gospodarki. Kiedy drugi etap? Rzecznik rządu zdradza termin

- Miejmy nadzieję, że jeszcze w kwietniu będziemy mogli ogłaszać dane dotyczące uruchamiania kolejnego etapu. Czy to będzie przełom kwietnia i maja, to zobaczymy. Te rozstrzygnięcia niebawem - dodał.

Müller, pytany o ewentualne otwarcie hoteli, odpowiedział, że powinno to nastąpić w maju. - To duży dylemat, jak postąpić, jeżeli chodzi o weekend majowy, dlatego te dane, które do nas płyną, będą o tym decydowały, ale pierwsza połowa maja to jest data, która jest bardzo prawdopodobna, jeżeli chodzi o uruchomienie drugiego etapu - stwierdził rzecznik rządu.