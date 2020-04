Koronawirus. Zamrożenie gospodarki kosztuje nas 2,2 mld zł dziennie

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Konfederacja Lewiatan uruchomiły licznik, który ma uzmysłowić rządowi, jak kosztowny jest każdy dzień zamrożenia gospodarki. Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", to aż 2,2 mld zł strat dziennie, co przekłada się na 15 mld zł tygodniowo i ok. 65 mld zł miesięcznie.