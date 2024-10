Radio Zet: odnalazły się "zgubione" miliony szwajcarskiej spółki Orlenu

To jest tak nieprawdopodobne że aż człowiek się szczypie czy dobrze to przeczytał. Bo jak mozna przelewać takie pieniądze niczym nie zabezpieczone jakiejś nieznanej spółce z Hongkongu na dostawy ropy??????????????????????? Są dwie możliwości - albo zrobiono to celowo by wypompować taką kasę z koncernu i potem po podzieleniu się z chińczykiem (podobno ma 20 kilka lat!) zagospodarować te środki gdzieś w jakimś pięknym miejscu o przyjemnym klimacie i śmiać się z durniów ktorzy myśleli że wszystko mogę prezes koncernu jest geniuszem interesów bo tak powiedział o nim prezes. Druga mozliwość to że jest niespełna rozumu i w ogóle nie wiedział co sie w koncernie dzieje i udało im się wyrwać taką kasę. Bo w żadnym normalnym państwie nikt nie daje takich sum pieniędzy komuś obcemu i nieznanemu w branży by za te pieniądze coś dostarczył. Republika bananowa to mało powiedziane.