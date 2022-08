Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – kiedy mogą zostać naliczone? Jak się o nie ubiegać?

Czym są odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Komu przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Kiedy można naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

W przypadku gdy strony transakcji handlowej – kupujący i sprzedający, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wówczas wierzyciel, o ile nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, aż do dnia zapłaty. Nie może to trwać dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.