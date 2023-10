Ofensywa Żabki. Sieć otworzy sklepy całodobowe i typu drive-thru

10 tys. sklepów i nowe formaty Żabek

Masa pracowników i dobre wyniki

Firma ma już 6,8 tys. franczyzobiorców. Rośnie też rokrocznie jej sprzedaż. W tym roku Żabka ma przekroczyć 20 mld zł sprzedaż do klienta końcowego. Jeszcze w 2022 r. sieć odnotowała wynik na poziomie 18,5 mld zł, a w 2021 r. – 14,5 mld zł. Wszystko to przy 17-procentowym wzroście sprzedaży like for like (sprzedaż porównywalna danego punktu dziś i przed rokiem) – pisze "Puls Biznesu".