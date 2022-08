Ogromna pomoc dla Ukrainy. Zamienią ciężarówkę w "zabójcę" dronów

Prezydent Joe Biden w 24 sierpnia ogłosił, jak do tej pory, największy pakiet pomocowy dla Ukrainy. W ramach wartej prawie 3 mld dolarów transakcji zostanie przekazany sprzęt wojskowy i uzbrojenie, takie jak systemy obrony powietrznej, systemy artyleryjskie i amunicja, systemy przeciwdronowe i radary. Wśród nich strona ukraińska otrzyma przenośny system rakietowy VAMPIRE.

Ukraina będzie mogła zestrzeliwać drony

System VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) obejmuje "walizkowy" system broni, który z łatwością można umieścić w części załadunkowej pick-upa i rozstawić za pomocą dwóch żołnierzy. Naprowadzany laserowo system jest bardzo skuteczny zarówno do ataku celów naziemnych, jak i powietrznych. Jak przekonują eksperci, zastosowanie tego rodzaju broni zmniejszy czas, jaki ukraińska strona poświęca na blokowanie potencjalnie atakowanych celów przez Rosjan, a także usprawni walkę na froncie.

System VAMPIRE to czterolufowa wyrzutnia rakietowa pozwalająca na atak Ukrainie celów bez przeładowywania. Umieszczenie go na ciężarówce pozwoli na szybkie przemieszczanie się jednostki i szybką reakcję.

Trzeba czekać na zielone światło

System VAMPIRE produkowany jest przez amerykańską firmę zbrojeniową L3Harris. Jak zaznacza rzecznik przedsiębiorstwa Paul Swiergosz, trzeba uzyskać na dokładne zamówienie i dane, ile jednostek ma trafić do Ukrainy. Spodziewa się, że zamówienie będzie można dostarczyć w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy.

Decyzja zapadła w Dniu Niepodległości Ukrainy

Pakiet pomocowy został zatwierdzony w dniu narodowego święta Ukrainy. - Stany Zjednoczone Ameryki są zobowiązane, by wspierać naród ukraiński, kiedy kontynuuje on swoją walkę, by bronić swojej suwerenności. Jako część tego zobowiązania, z dumą ogłaszam naszą największą dotąd transzę pomocy wojskowej - powiedział Joe Biden.