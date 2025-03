Ogromne zainteresowanie rządowym programem. Będzie dodatkowo 600 mln zł na "Mój prąd"

OZE to jedyna szansa na przetrwanie ludzkości. PAK już nie ma węgla. Na Śląsku wydobywa się z głębokości powyżej kilometra i dlatego energia z węgla to najdroższy rodzaj energii. Do tego od smogu co roku przedwcześnie umiera ok 40 tys Polaków. Mamy ekstremalne zmiany klimatu. Najpierw była kilka miesięcy susza a potem nagle powódż stulecia. Wiatraki i fotowoltaika to energia niemal darmowa a zasoby są nieograniczone. Wpływ na środowisko zerowy. No ale ciemny lud wie swoje, węgiel węgiel i nie ma dyskusji, choć jest oczywiste że dostępny do wydobycia węgiel niedługo się skończy.