Rosyjski statek opuści w końcu Gdynię. "Rozpoczęły się prace"

- Dziś o godzinie 10.00 rozpoczęły się prace techniczne na pokładzie jednostki Khatanga , służące przygotowaniu do jej usunięcia z Portu Gdynia. Na dodatkowe pytania ze względów bezpieczeństwa nie udzielamy komentarza – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa ZMPG Kalina Gierblińska.

Rosyjski statek opuści port w Gdyni

Na początku lutego br. w mediach społecznościowych Ministerstwo Infrastruktury podało, że zgodnie z decyzją wydaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (UMG), gdyński port został zobowiązany do usunięcia rosyjskiego statku "Khatanga", który stoi w porcie od 2017 roku. Podano, że jednostka zagraża bezpieczeństwu żeglugi i jest wycofana z eksploatacji.

Zobacz także: BIZNES OD ŚRODKA: Łukasz Domański - New Cars & Financing Director OTOMOTO Lease

Rzeczniczka prasowa UMG Magdalena Kierzkowska przekazała wówczas, że dyrektor UMG wydał Zarządowi Morskiego Portu Gdynia zarządzenie usunięcia tego statku. Tłumaczyła, że są to działania zmierzające do skutecznego rozwiązania kwestii statku, który po latach przebywania w Gdyni z niejasnym i zmiennym statusem własnościowym jest obiektem niezdolnym do samodzielnej żeglugi. Statek jest bez załogi, bez zasilania i w aktualnym stanie stanowi potencjalne zagrożenie dla infrastruktury portowej.