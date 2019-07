Okowita produkowana w domu. Polacy chcą legalizacji, ale ograniczonej

– Będę dążył do zalegalizowania produkcji w Polsce okowit, nalewek i destylatów, tak jak to ma miejsce w innych krajach – powiedział niedawno minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z PAP. Podkreślił, że nie chodzi o alkohol pędzony "w piwnicy czy w lesie", ale przygotowanie zacieru, który następnie przerabiany byłby w profesjonalnej gorzelni.

Badanie pokazało, że przychylniejsi do pomysłu resortu rolnictwa są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 64 proc. z nich zgadza się z koncepcją, a sprzeciw wyraża 19 proc. Jeśli zaś chodzi o sympatyków Platformy Obywatelskiej, to połowa z nich akceptuje pomysł. Odrzucenia go chce 39 proc.

22 proc. wszystkich ankietowanych z kolei nie ma w tej kwestii żadnego zdania. Może to wynikać z braku wiedzy o istnieniu tematu legalizacji domowego alkoholu. Według badania tylko co trzeci z Polaków słyszał o koncepcji ministra Ardanowskiego.

O ile zgadzamy się na legalizację domowego alkoholu, to jednak wolimy, aby był on tworzony tylko na użytek własny. 34 proc. uważa, że tylko na to powinny zezwalać przepisy. 27 proc. natomiast chciałoby produkcji w ograniczonej ilości, którą można by przeznaczyć na sprzedaż zwolnioną z podatku akcyzowego.