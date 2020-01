"Okrągły stół" w sprawie krakowskiej huty

- Liczymy na to, że wielki piec w Krakowie wznowi swoją pracę - podkreśliła szefowa resortu rozwoju i zapowiedziała bezpośrednie rozmowy w najbliższym czasie z przedstawicielami koncernu. Ma do nich dojść na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

- Zdajemy sobie sprawę z sytuacji na rynku stalowym międzynarodowym – dlatego podjęliśmy wiele starań na rzecz tego, by europejski przemysł stalowy nie utracił konkurencyjności. Podczas rozmów z zarządem Arcelor Mittal – przekonywaliśmy naszych partnerów, by poczekali na zmianę koniunktury – i ona następuje, sytuacja na ryku stali się poprawia, liczymy na to, że skłoni to do powtórnego uruchomienia wielkiego pieca, co może stać się bardzo szybko - mówił Jarosław Gowin.