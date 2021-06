Opodatkowanie najbogatszych. Eksperci: tylko tak uratujemy światową gospodarkę

Światowa gospodarka po pandemii będzie potrzebowała nowych rozwiązań podatkowych. Z raportu „Global taxes in the post-Covid era" przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomicznym, na który powołuje się ”Rzeczpospolita”, że najbardziej efektywne byłby zmiany fiskalne na poziomie globalnym.

Globalne wpływy z CIT co roku uszczuplane są o 240 mld dolarów, które korporacje transferują do rajów podatkowych. Kolejnym problemem jest koncentracja kapitału i jego opodatkowanie. Stosunkowa mała grupa ludzi i podmiotów ma w swoich rękach, a nie jest opodatkowana sprawiedliwe w stosunku do biedniejszej większości mieszkańców globu.