Orban w ciągu roku zbiedniał o ponad 4 miliony forintów

Jak co roku ostatniego dnia stycznia węgierscy politycy piastujący najważniejsze w kraju stanowiska opublikowali swoje deklaracje majątkowe. Od lat największym zainteresowaniem cieszy się ta składana przez szefa węgierskiego rządu Victora Orbana.

Oto majątek Victora Orbana

Z dokumentu wynika, że mimo iż od połowy 2024 r. Viktor Orban jako premier i poseł uzyskiwał miesięczny dochód brutto w wysokości 6,5 mln forintów (ok. 67 tys. zł) , nie udało mu się zaoszczędzić ani grosza. Wręcz przeciwnie, z 10 milionów forintów (103 tys. zł), które pod koniec ubiegłego roku on i jego żona mieli na wspólnym koncie bankowym, pozostało jedynie 5,7 miliona (59 tys. zł).

Oświadczenia węgierskich polityków pod lupą

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku obłożonego amerykańskim sankcjami Antala Rogana, szefa gabinetu premiera. Polityk rozpoczął nowy rok ze znacznymi oszczędnościami. Tylko tytułem wynagrodzenia jako wynalazca procesu "podpisywania cyfrowego pliku elektronicznego" od firmy Mobilsign Kft otrzymywał co miesiąc 38 mln forintów (392 tys. zł). Ponadto znacznie wrosła wartość posiadanych przez niego obligacji – z 65 milionów do 500 milionów forintów (5,2 mln zł), zaś jego oszczędności w bankach zmniejszyły się z 206 milionów do 109 milionów (1,1 mln zł). Rogan może pochwalić się też licznymi nieruchomościami, które w deklaracji zajęły aż trzy dodatkowe arkusze. Oprócz domów, mieszkań i innych budynków posiada także lasy, łąki i grunty orne.