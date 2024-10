GUS ma nowe dane o liczbie urodzeń. Fatalna wiadomość

Według wstępnych danych GUS na dzień 30 września 2024 roku liczba ludności Polski wyniosła ok. 37 mln 530 tys. osób, czyli zmniejszyła się̨ o ok. 147 tys. w stosunku do stanu sprzed roku oraz o 105 tys. w porównaniu z końcem 2023 roku.

192 tysiące urodzeń vs. 303 tysiące zgonów

Wstępne dane GUS z 23 października 2024 roku wskazują, że w okresie styczeń́ - wrzesień́ 2024 roku (I - III kwartał) zarejestrowano ok. 192 tys. urodzeń́ żywych, czyli o ok. 18 tys. mniej niż̇ w tym samym okresie 2023 roku.

W tym samym okresie zmarło w Polsce ok. 303 tys. osób, czyli o ok. 1,5 tys. więcej niż̇ w analogicznym okresie 2023 roku. Odnotowano ujemny przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń́ żywych i zgonów ogółem), który wyniósł ok. 111 tys. (wobec ok. minus 91 tys. w okresie styczeń́ - wrzesień́ 2023 roku). GUS szacuje, że przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 39 osób (wobec 32 osób rok wcześniej).

Dla porównania, w 2010 roku w pierwszych trzech kwartałach GUS odnotował 315 tysięcy urodzeń, czyli o ponad 120 tysięcy więcej niż w tym samym okresie 2024 roku. Ostatni raz ponad 250 tysięcy urodzeń w pierwszych 9 miesiącach roku odnotowano w 2021 roku, a ponad 300 tysięcy urodzeń w 2017 roku.

Na poniższym wykresie dobrze widać, jak bardzo zmniejszyła się liczba urodzeń w Polsce. Jeżeli trend się utrzyma, to w 2024 roku będzie w Polsce nieco ponad 250 tysięcy urodzeń. We wrześniu 2024 roku urodziło się w Polsce 21,8 tys. dzieci (dla porównania we wrześniu 2023 roku odnotowano 22,4 tys. urodzeń). We wrześniu 2024 roku zmarło 33,2 tys. osób (we wrześniu 2023 roku odnotowano 29,4 tys. zgonów)

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

7 tysięcy małżeństw mniej

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku zawarto w Polsce ok. 112 tys. małżeństw (czyli o prawie 7 tys. mniej niż̇ przed rokiem), z czego ok. 47 proc. stanowiły małżeństwa wyznaniowe.

Dla porównania, w pierwszych 9 miesiącach 2010 roku zawarto w Polsce ponad 187 tysięcy małżeństw, a w 2015 roku było ich niespełna 155 tysięcy. W pierwszych trzech kwartałach 2024 roku spadła również̇ liczba rozwodów (o ok. 1 tys.) do ok. 42,5 tys. Wobec ok. 400 małżeństw sąd orzekł separację.

Autorem jest Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting

