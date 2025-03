Ostrzegają przed dobrowolnym ZUS-em. "Ekstremalnie nieracjonalny pomysł"

Ostrzegają przed dobrowolnym ZUS-em

Gazeta zwraca uwagę, że dobrowolny ZUS to m.in. jeden z głównych postulatów Konfederacji, która w tej kadencji złożyła już w Sejmie stosowny projekt. "To ekstremalnie nieracjonalny pomysł. Byłaby to instytucjonalna pułapka, w którą wpadłaby znaczna część, pewnie nawet większość takich osób" – przekonuje cytowany przez "Rzeczpospolitą" prof. Marek Góra z SGH, współautor obecnego systemu emerytalnego.