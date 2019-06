Oświadczenie majątkowe Bartosza Arłukowicza: ma naprawdę wysokie zobowiązania

Wkrótce Bartosz Arłukowicz obejmie mandat posła do Parlamentu Europejskiego, ale miał obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za okres, kiedy był jeszcze posłem na Sejm.

W oświadczeniu majątkowym za 2018 rok poseł Bartosz Arłukowicz zadeklarował oszczędności w wysokości 128 253 zł (co ciekawe, suma oszczędności nie zmieniła się w ciągu 4 lata. W 2014 r. poseł wykazał 128 194 zł oszczędności). Poseł posiada – we współwłasności - dom o powierzchni 265 m kw. o wartości ok. 1,2 mln zł oraz działkę o powierzchni 1345 m kw.