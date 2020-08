Otwarcie szkół. Ekspert: Najbardziej prawdopodobne, że nauczanie zdalne wróci po 2-4 tygodniach

W przeciwdziałaniu zakażeniom nie pomoże nakaz noszenia maseczek w szkołach. W czwartek Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nie wprowadzi odgórnie nakazu zasłaniania nosa i ust w częściach wspólnych szkół.

Zamieszanie jest ogromne, ale spory mogą być zupełnie niepotrzebne, bo za chwilę może się okazać, że i tak wszyscy uczniowie wrócą do domów.

Kwarantanna będzie skrócona. "Działamy racjonalnie, w oparciu o dane"

Nad możliwymi scenariuszami dla otwarcia szkół od września pochylili się naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Jak przekonują, przed nami czas prawdziwie ciężkiej próby.

Wskaźnik R

Kluczowe będzie to, jak zmieniać się może po szkolnych zakażeniach współczynnik R. Przypomnijmy, wskaźnik R informuje o tym. ile osób na danym etapie pandemii, zaraża jeden chory.

- Na razie jest na poziomie 1,1. W pesymistycznych wariantach szacujemy, że może on przekroczyć 2. Wtedy co tydzień liczba zakażonych może rosnąć dwukrotnie - mówi dr Jakub Zieliński z ICM.

To, jak zaznacza, czarny scenariusz. Możliwe jest też, że przyrost może być wolniejszy. - Najbardziej prawdopodobne że liczba zakażeń będzie się podwajała co dwa tygodnie. Jednak nawet i to może przeciążyć służbę zdrowia. Cała nadzieja w tym, że uda nam się na to zareagować, przywracając część obostrzeń i być może wracając do zdalnego nauczania - mówi Zieliński.

Dlaczego naukowcy przewidują, że otwarcie szkół tak zdecydowanie może zmienić sytuację epidemiologiczną?

- Szkoły są o tyle groźnym miejscem, że nauczyciele mają kontakt z wieloma uczniami i pracownikami. To można ograniczyć w przedszkolach czy klasach 1-3. Z reguły takie dzieci mają jednego nauczyciela i jedną salę lekcyjną. Na dobrą sprawę nie muszą się przemieszczać, ale w starszych klasach wygląda to już zgoła inaczej - mówi dr Zieliński.

Kilkuset uczniów na kwarantannę?

By zrozumieć tę różnicę posłużymy się przykładem. Kilka dni temu okazało się, że jedna z opiekunek z przedszkola w podwarszawskiej Kobyłce ma koronawirusa. Jak ustalono, opiekunka miała kontakt z grupą 14 dzieci i 11 pracowników. Wszyscy zostali skierowani na kwarantannę.

Co jednak może się wydarzyć w szkole, do której uczęszcza np. 900 uczniów i pracuje tam 100 nauczycieli, a jeden z z nich będzie zakażony? W przeciwieństwie do przedszkoli i klas 1-3, nauczyciele starszych dzieci mają kontakt z wieloma klasami. Nierzadko nawet kilkunastoma.

- Wtedy mamy kłopot. W skrajnej sytuacji, nawet przy jednym zakażonym na początku, mamy izolację nawet kilkuset dzieci i może nawet zdecydowanej większości z tych 100 nauczycieli. Rodzice też będą mieli kwarantannę, a to już spory problem dla gospodarki, bo będą co najmniej dwa tygodnie poza firmą, a tylko 20 proc. Polaków może pracować zdalnie - wylicza Jakub Zieliński.

Skąd jednak wzięły się te dwa lub cztery tygodnie po starcie roku szkolnego, które zawrócą uczniów do domów?

- Jeśli uczeń zakazi nauczyciela, to ten może mieć objawy po ok. dwóch tygodniach. W tym samym czasie zakażani mogą być kolejni, ale uczniowie mogą nie mieć objawów. Jednak od uczniów pozarażają się inni nauczyciele i po 3-4 tygodniach to na pewno będzie już widoczne - mówi dr. Zieliński.

